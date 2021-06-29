iPhone исполнилось 14 лет — первый был выпущен 29 июня 2007 года

Время летит.

Ключевое событие, которое изменило всю индустрию гаджетов, произошло ровно 14 лет назад. Первый iPhone был выпущен 29 июня 2007 года. После этого родилась целая индустрия смартфонов в современном понимании этого термина. Без них мы сегодня не представляем своей жизни.

Каким он был? По современным мерка, неудобным, со слабой начинкой, медленной iOS, кошмарной камерой. Но тогда это было нечто. Сенсорные девайсы выпускались и до этого. Но с настолько удобной панелью — еще никогда.

Если у вас были сенсорные телефоны в 2005-2007 годах, вы наверняка понимает, что я имею ввиду. Они были кривыми, пользователи предпочитали им обычные кнопочные «Нокии», «Моторолы» и прочие, прочие. И где они сейчас, а где Apple с айфоном.

Я, к слову, противился долго, пользовался кнопочными Nokia и не переходил на смартфоны вплоть до 2013 года, когда мне подарили iPhone 4. После этого — понеслось.

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