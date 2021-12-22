iPhone могут запретить поставлять в РФ — катастрофа ли это?

Санкции…

Reuters сообщает, что администрация президента США рассматривает возможность введения жестких санкций против России в том случае, если та нападет на Украину. Одна из мер — запрет на поставку смартфонов. Какие смартфоны американские? Все правильно, наши любимые айфоны.

Также в России может перестать работать App Store. Каково это, я знаю по Кубе. Скачать приложения нельзя, что очень раздражает.

В случае запрета на поставку iPhone в РФ, на нашем рынке останутся только те модели, которые уже были завезены ранее. Или же придется пользоваться серыми каналами.

Ударит ли это в целом по рынку? Эксперты считают, что нет. Освободившаяся ниша будет тут же заполнена дорогими китайскими аналогами. Вероятно, HONOR, Xiaomi, OPPO, HUAWEI и прочие тут же начнут завозить к нам те устройства, которые сейчас у нас официально не продаются.

Но для любителей айфонов некий дискомфорт создан будет. Но вряд ли критичный. Всеобщая глобализация не позволит перекрыть всех ходы и выходы. Очевидно, что кому нужен айфон, тот найдет способ его купить.

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