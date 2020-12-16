iPhone может быть опасен — девушка умерла после падения айфона в ванну

Будьте внимательны и осторожны.

Трагедия случилась в Архангельске. 24-летняя девушка по имени Олеся погибла после падения айфона в ванну. Ее тело обнаружила соседка по комнате Дарья.

Дарья сообщила, что нашла Олесю в ванной без каких-либо признаков жизни. Она не дышала, не двигалась, была очень бледной. По словам Дарьи, ее также ударило током после прикосновения к телу скончавшейся.

Медицинские работники, которые вскоре оказались в злополучной квартире, сообщили, что девушка упала в ванну из-за удара током после того, как в воду свалился телефон, подключенный к зарядке.

В МЧС России напомнили, что электрические приборы ни в коем случае нельзя использовать рядом с водой. Это касается и смартфонов, и простых телефонов.

Если бы айфон не был подключен к сети, то ничего страшного бы не произошло. В худшем случае сломался бы сам аппарат (если у него нет защиты от воды). Но, когда гаджет находится на зарядке, то он представляет смертельную опасность в ванной.

Источник: Gizmochina

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