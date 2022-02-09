iPhone можно использовать, как платежный терминал — функция Tap to Pay

Революционное нововведение.

С помощью Tap to Pay любой айфон становится полноценным платежным терминалом. Теперь пользователь может принимать платежи через смартфон, используя встроенный модуль NFC. Но работает данная функция только для айфонов, начиная iPhone XS.

Как это работает? Как и в случае с любым платежным терминалом. Тот, кто хочет продать некий товар, вводит его стоимость на айфоне, после чего покупатель подносит к одному айфону другой айфон, девайс с NFC на Android или даже обычную карту. Все! Товар приобретен. Никаких отличий от продажи через традиционный терминал в магазине.

Сообщается, что девелоперы сами смогут встраивать это API в свои приложения Известно, что дебютирует Tap to Pay в сервисе Stripe.

И, да, пока это удобное нововведение будет эксклюзивной для США. О сроках запуска в других регионах информации нет.

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