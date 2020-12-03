iPhone можно взломать через Wi-Fi без вашего ведома

Ох уж этот цифровой век.

Участник группы Google Project Zero вошел бы в зал почета хакеров в 2020 году. Дело в том, что энтузиасту удалось удаленно взломать iPhone, а потребовались для этого лишь Wi-Fi адаптер и Raspberry Pi.

Ну, еще вложения в виде ста долларов. Хакеру удалось взломать сразу 26 айфонов, причем в один момент. Сделал он это через широковещательный канал. Что еще ироничнее, самим айфонам для этого не нужно иметь прямой доступ к сети.

При использовании Wi-Fi хакер может получить все данные пользователя смартфона, начиная от фотографий, и заканчивая перепискам с друзьями и близкими. К счастью, в Apple среагировали оперативно, поэтому уязвимость удалось довольно быстро закрыть.

Вот так то, как теперь ходить мимо заведений со свободным Wi-Fi, если потенциально любая сеть может «слить» ваши данные кому угодно и когда угодно? Вопрос риторический.

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