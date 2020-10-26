Как я хотела купить iPhone в М.Видео в рассрочку и почему у меня ничего не вышло

Как рассрочка оказалась апсейлом, trade-in – “ошибкой” в рекламе.

Признаться честно, я уже давно подумывала о том, чтобы сменить свою яблочную восьмерочку на новую модель iPhone. И единственное, что меня (впрочем, как и многих других) останавливало – цена на новый гаджет. Тогда самым разумным решением показалось взять рассрочку на iPhone 11 Pro Max в одном из сетевых магазинов электроники. Мой выбор пал на М.Видео, который находится через дорогу и я с горящими глазами полезла на их официальный сайт.

Всего несколько кликов и в моей корзине уже лежал iPhone 11 Pro Max на 256 GB в оттенке Midnight Green. Его стоимость – 106 тысяч 990 рублей. По рассрочке мне необходимо было платить по 5 тысяч 722 рублей в месяц на протяжении года. Слоган М.Видео буквально кричал мне о том, что их рассрочка не требует взноса и переплат. И когда эйфория от возможности быстро приобрести новый гаджет прошла, я решила проверить – так ли это на самом деле.

Раздел “Как взять рассрочку” сразу же приготовил первый подводный камень. Одним из условий “рассрочки без взноса и переплат” является необходимость дополнительной покупки любых аксессуаров в М.Видео на сумму равную 10% от стоимости самого телефона. Интересно, не правда ли?

Я решила уточнить все подробности по телефону горячей линии магазина. Стоит отметить, что их голосовой помощник быстро переключил меня на нужного специалиста. Менеджер подтвердил мне, что покупка аксесcуаров действительно является необходимым условием для приобретения Айфона в рассрочку. И добавил, что если я буду оформлять ее в магазине или через сайт, то так называемый Апсейл (под этим словом сотрудники магазина маскируют развод на дополнительную покупку) будет составлять 10%, а при оформлении через оператора – 5%. После моего смущенного “Понятно” специалист на том конце провода предложил мне оформить рассрочку через него и в качестве аксессуаров приобрести защитную пленку и чехол. Я вежливо отказалась и повесила трубку.

Несколько разочаровавшись, я решила поразмыслить над другими возможностями приобрести этот телефон. Листая ленту Вконтакте, мне высветилась реклама злосчастного М.Видео, которая гласила о том, что я могу воспользоваться услугой Trade-in. Я удивилась, почему менеджер не предложил мне этот вариант и решила снова связаться с магазином. В этот раз мне ответила девушка, которая сильно смутилась при слове Trade-in. Она сказала, что уточнит информацию и попросила оставаться на линии. Спустя минуту сотрудница ответила, что это ошибка в рекламе и услуга Trade-in на Айфон не распространяется. Занавес.

После этих звонков у меня пропало всякое желание как-либо связываться с магазином М.Видео. Ведь никому не захочется приобретать технику там, где тебе пытаются навязать дополнительную покупку и рекламируют услугу, которой по факту не существует. По крайней мере, мне точно не хочется.

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