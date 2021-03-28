iPhone отправляет Apple ваши данные каждые 4 минуты

Даже тогда, когда вы его не используете.

В последние годы Apple уделяет большое внимание конфиденциальности. Она не хочет, чтобы личные данные пользователей собирались без спроса.

Как насчет самой Apple? К сожалению, нельзя сказать, что гигант из Купертино – образец для подражания.

Дуг Лейт, профессор Тринити-колледжа Дублина, не поленился провести исследование. Он выяснил, какую информацию собирают Android-смартфоны и модели Apple. И как часто отсылают ее производителям.

Ситуация далеко не радужная. В среднем – сведения отправляются каждые 4 с половиной минуты. Причем, это не зависит от того, используется гаджет или нет.

Среди прочего – Apple интересуют IMEI, номер телефона, SIM-карта, “серийники” оборудования и MAC-адреса Wi-Fi. Также отслеживаются устройства поблизости.

Перечисленное – по мнению Дуга Лейта – позволяет Apple знать, где вы находитесь, с кем и в какой момент времени.

С Android-аппаратами – похожая история. Google получает море информации с девайсов, на которых установлена ее ОС.

За 12 часов неактивный iPhone передает Apple 52 килобайта. Android отправляет Google целый мегабайт.

Источник: phonearena.com

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