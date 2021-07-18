iPhone перегрелся в жару — почему и что делать
Будьте осторожны.
Недавно прогуливался по городу. У нас, между прочим, сейчас +40 градусов жары. На солнце все еще куда печальнее. Жарко и мне, и айфону. Так вот, расскажу на собственном примере, почему он начал греться сильнее и как этого не допустить.
Вперед.
Причины:
- На жаре, если вы слишком много используете айфон, он перегреется. Факт. Например, частые перелистывания вкладок в Safari или просмотр фоток в инсте. Смартфон быстро станет очень горячим.
- А еще, если вы много фотографируете. Так делал и я. В итоге смартфон вовсе завис. Сел на лавку, ждал минут 5, прежде чем все пришло в норму. Относительную норму, айфон все равно тормозил.
- Не стоит использовать требовательные к железу приложения или играть. Потерпите до дому.
Как не допустить?
К счастью, сообщения о перегреве я не увидел. Некоторые сталкиваются и с такой ситуацией. Зато мгновенный разряд батареи — то, с чем нужно смириться в жару (как и в лютый холод, все-таки рабочие температуры айфона это от 0 до +35). Я уже рассказывал подробно, как не угробить айфон в наши +40.
Здесь же напомню о самом главном на улице:
- Достаньте смартфон из чехла.
- Не пользуйтесь им (он и так горячий, даже без включения приложения или камеры).
- Включите режим энергосбережения.
- Выключите 4G/3G.
- Не снимайте в 4K.
- Выгрузите приложения из панели многозадачности.
- Снизьте до минимума яркость экрана.
- Включите самолетный режим.
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