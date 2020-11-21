iPhone под рентгеном. Как iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max выглядят изнутри?

Занимательные снимки новых iPhone под корпусом.

iFixit объединились вместе с Creative Electron для создания четких рентгеновских снимков новых айфонов. В этот раз под объектив попали версии iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max.

Сами сотрудники iFixit и Creative Electron позиционируют свое дело достаточно своеобразно. Они предлагают скачать соответствующие фотографии себе на смартфон и поставить в качестве обоев на рабочий стол.



Не совсем понятно, для чего, но зато после новых фото можно провести сравнительный анализ размеров батареи и других компонентов устройств. К тому же перед нами самая маленькая модель iPhone 12 и самая большая в версии iPhone 12 Pro Max.

При просмотре изображений можно еще раз прийти к выводу: насколько большое количество пространства в корпусе занимает аккумулятор. Не удивительно, что Apple были вынуждены уменьшить размеры батареи в новых версиях айфонов. Здесь так или иначе приходится чем-то жертвовать: габаритами или автономностью.

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