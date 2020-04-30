iPhone похорошеют на iOS 13.5. Прошивка делает смартфоны быстрее

Это заметили бета-тестеры.

Вышедшая 29 апреля iOS 13.5 beta 3 ускорила iPhone по сравнению с последней актуальной прошивкой iOS 13.4.1. Согласно проведенным тестированиям, скорость работы iOS 13.5 увеличилась, в особенности на самых старых моделях iPhone с поддержкой iOS 13.

Тестирование iOS 13.5 beta 3 показало, что обновление повышает стабильность работы iPhone и ускоряет выполнение ряда задач. В частности, бета-тестеры обратили внимание на более плавные анимации и ускорение запуска стандартных приложений.

Повышение производительности в iOS 13.5 заметили и YouTube-блогеры, которые провели прямые сравнения прошивки с iOS 13.4.1. Блогер iAppleBytes сравнил прошивки на разных моделях iPhone и пришел к выводу, что свежая бета-версия iOS 13.5 имеет повышенную скорость работы. Примечательно, что показатели разных моделей iPhone в бенчмарках идентичные.

С запуском iOS 13.5 beta 3 компания Apple переименовала прошивку iOS 13.4.1 в iOS 13.5. Это было сделано в связи с тем, что в прошивке произошли большие изменения, направленные на реализацию сервиса для отслеживания контактов iPhone на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире. Разрабатываемый компаниями Apple и Google сервис позволит компаниям отслеживать зараженных вирусами пользователями и предупреждать о них других пользователей смартфонов.

Источник: YouTube.

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