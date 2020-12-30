iPhone полностью доминирует по продажам в рождественские праздники

Отличный год для Apple.

По данным одной из аналитических компаний, девять из десяти самых популярных мобильных телефонов, которые были активированы в канун Рождества в США, приходятся именно на iPhone. В список попал только один смартфон на базе операционной системы Android, и он занял лишь последнее место.

Но нужно сделать расчет на то, что в праздничные дни лучше всего продавались не новые айфоны Apple. Вполне логично, что лидерами продаж были более старые, но в то же время более доступные модели.

Продажи хороши, но не настолько, как хотелось бы аналитикам и самим производителям. Из-за COVID-19 количество купленных смартфонов упало на 23% по сравнению с прошлым годом.

Лучше всего продавался iPhone 11. Следом идет iPhone XR, выпущенный в 2018-ом году. За ним следуют iPhone 12 Pro Max и классический iPhone 12. Ознакомиться с полным списком можно на изображении ниже.

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