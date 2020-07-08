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iPhone разряжается на глазах? Проверьте «Музыку» — с ней беда

8 Июл, 2020

iPhone разряжается на глазах? Проверьте «Музыку» — с ней беда

Важно проверить.

Пользователи iPhone пожаловались на новую необычную проблему, которая вызывает стремительную разрядку аккумулятора. Как сообщают владельцы различных моделей iPhone, стандартное приложение «Музыка» может сильно потреблять заряд аккумулятора в фоновом режиме, даже если пользователь не запускал его.

iPhone разряжается на глазах? Проверьте «Музыку» — с ней беда

На проблему уже пожаловались сотни пользователей iPhone. Большинство из них установили на свои смартфоны актуальную прошивку iOS 13.5.1. Среди жалующихся пользователей владельцы различных моделей iPhone, в том числе iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Согласно отзывам, приложение «Музыка» приводит к быстрой разрядке аккумулятора iPhone в фоновом режиме, на что указывает статистика потребления заряда в настройках. Десятки пользователей сообщили о том, что на долю приложения «Музыка» приходится более 90% активности iPhone. При этом, некоторые владельцы iPhone отметили, что они не пользуются приложением в принципе.

Ситуацию осложняет то, что в результате сбоя iPhone начинает сильно нагреваться. По словам части пользователей, из-за этого смартфоном становится некомфортно пользоваться.

Единого способа, который бы помог исправить проблему пока не найдено. Среди вероятных способов решения проблемы выделяются следующие:

  • Перезапуск приложения «Музыка».
  • Перезагрузка iPhone.
  • Удаление приложения «Музыка» и его повторная установка.
  • Отмена всех загрузок из Apple Music.
  • Отключение функции автоматической загрузки музыки из Apple Music.
  • Отключение фонового обновления.

Самым эффективным способом признается удаление приложение «Музыка», что позволяет решить проблему с быстрой разрядкой iPhone.

Источник: MR.

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