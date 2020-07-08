Важно проверить.

Пользователи iPhone пожаловались на новую необычную проблему, которая вызывает стремительную разрядку аккумулятора. Как сообщают владельцы различных моделей iPhone, стандартное приложение «Музыка» может сильно потреблять заряд аккумулятора в фоновом режиме, даже если пользователь не запускал его.

На проблему уже пожаловались сотни пользователей iPhone. Большинство из них установили на свои смартфоны актуальную прошивку iOS 13.5.1. Среди жалующихся пользователей владельцы различных моделей iPhone, в том числе iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Согласно отзывам, приложение «Музыка» приводит к быстрой разрядке аккумулятора iPhone в фоновом режиме, на что указывает статистика потребления заряда в настройках. Десятки пользователей сообщили о том, что на долю приложения «Музыка» приходится более 90% активности iPhone. При этом, некоторые владельцы iPhone отметили, что они не пользуются приложением в принципе.

Ситуацию осложняет то, что в результате сбоя iPhone начинает сильно нагреваться. По словам части пользователей, из-за этого смартфоном становится некомфортно пользоваться.

Единого способа, который бы помог исправить проблему пока не найдено. Среди вероятных способов решения проблемы выделяются следующие:

Перезапуск приложения «Музыка».

Перезагрузка iPhone.

Удаление приложения «Музыка» и его повторная установка.

Отмена всех загрузок из Apple Music.

Отключение функции автоматической загрузки музыки из Apple Music.

Отключение фонового обновления.

Самым эффективным способом признается удаление приложение «Музыка», что позволяет решить проблему с быстрой разрядкой iPhone.

Источник: MR.

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