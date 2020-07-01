iPhone с двумя ОС на борту может стать реальностью

iOS и macOS на одном смартфоне.

Apple тестирует iPhone, работающий под управлением двух операционных систем: iOS и macOS, предназначенной для компьютеров Mac. Согласно данным инсайдеров, компания создала прототип iPhone, работающий на macOS и позволяющий работать с полноценной версией ОС при подключении смартфона к монитору.

По информации инсайдеров, прототип iPhone работает под управлением двух операционных систем: iOS и macOS. При обычном использовании iPhone работает на iOS, не отличаясь от актуальных смартфонов Apple.

Если же подключить iPhone к монитору, на нем будет выполнен переход на macOS. Благодаря этому пользователи смогут пользоваться полноценной версией macOS, не имея под рукой компьютер. По данным источников, аналогичным образом Apple тестирует iPad под управлением iPadOS и macOS.

На конференции WWDC 2020 компания Apple объявила о планах по выпуску компьютеров Mac с собственными процессорами на базе ядер ARM. Когда такой переход состоится, операционная система macOS станет совместима с архитектурой ARM и сможет быть установлена в том числе на iPhone и iPad.

Источник: GC.

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