iPhone с iOS 15 самостоятельно удаляет блики на фотографиях

Чудеса техники.

Пользователь твиттера обнаружил полезное и весьма неожиданное нововведение. Оказывается, айфон с установленной на него бета-версией iOS 15 способен самостоятельно удалять блики на фотографиях. Как? С помощью алгоритмов машинного обучения. Смотрим на фото ниже со сравнением без удаления и с таковым.

Ну как? А вот оригинал и источник:

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt

— Halide (@halidecamera) August 4, 2021