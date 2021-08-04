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iPhone с iOS 15 самостоятельно удаляет блики на фотографиях

4 Авг, 2021

iPhone с iOS 15 самостоятельно удаляет блики на фотографиях

Чудеса техники.

Пользователь твиттера обнаружил полезное и весьма неожиданное нововведение. Оказывается, айфон с установленной на него бета-версией iOS 15 способен самостоятельно удалять блики на фотографиях. Как? С помощью алгоритмов машинного обучения. Смотрим на фото ниже со сравнением без удаления и с таковым.

Ну как? А вот оригинал и источник:

Нужно, правда, перейти в режим Живого Фото (Live Photo).

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