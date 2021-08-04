iPhone с iOS 15 самостоятельно удаляет блики на фотографиях
Чудеса техники.
Пользователь твиттера обнаружил полезное и весьма неожиданное нововведение. Оказывается, айфон с установленной на него бета-версией iOS 15 способен самостоятельно удалять блики на фотографиях. Как? С помощью алгоритмов машинного обучения. Смотрим на фото ниже со сравнением без удаления и с таковым.
Ну как? А вот оригинал и источник:
Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt
— Halide (@halidecamera) August 4, 2021
Нужно, правда, перейти в режим Живого Фото (Live Photo).
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