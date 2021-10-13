iPhone с портом USB Type-C существует — и работает

Но это не заводская модель.

«Кулибин» под псевдонимом Kenny Pi «подковал блоху»! Он сумел создать айфон с портом USB Type-C быстрее, чем это сделала Apple. Однако, по его словам, времени это заняло много, около полугода. Процесс оказался довольно сложным.

Как выглядит устройство? Смотрим на видео ниже. Вполне сносно. Порт работает, зарядка осуществляется, смартфон даже подключается к ПК. Все на своих местах.



Энтузиасту пришлось смоделировать, а затем создать новую плату питания, а после разместить ее в айфоне.



Самое простое, по словам Kenny Pi, модернизация контроллера C94 и создание печатной платы с входом USB Type-C. Сложным же было разместить конструкцию в корпусе смартфона. Для этого пришлось создать гибкую печатную плату, затем разработать коммутатор для компонентов порта.



Смогут сделать такое все желающие? Без знаний и опыта вряд ли. У Kenny Pi все это есть, он магистр робототехники, обучался в Швейцарском федеральном технологическом институте EPFL. Так что повторять всем и каждому не рекомендуем. Овчинка выделки не стоит.

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