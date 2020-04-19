iPhone SE 2 Plus находится в разработке. Когда ждать?

5,5-дюймовые iPhone не умрут.

Apple разрабатывает iPhone SE 2 Plus — 5,5-дюймовую версию iPhone SE 2-го поколения, анонсированную ранее. Подтверждение этому сделал авторитетный инсайдер Джон Проссер, ранее рассекретивший iPhone SE (2020) до анонса.

Инсайдер не раскрыл подробных деталей о новом смартфоне Apple, лишь подтвердив, что компания разрабатывает iPhone SE 2 Plus. Предполагается, что компания создает 5,5-дюймовую версию iPhone SE 2-го поколения, которая станет заменой iPhone 8 Plus.

О планах Apple по разработке iPhone SE 2 Plus первым рассказал аналитик Мин-Чи Куо. Еще в прошлом году он заявил, что Apple выпустит iPhone SE 2-го поколения весной 2020 года, а iPhone SE 2 Plus — весной 2021 года.

Ожидается, что новый iPhone SE 2 Plus получит идентичный iPhone SE 2-го поколения дизайн, процессор A13 Bionic или новее и двойную камеру по аналогии с iPhone 8 Plus.

Источник: Twitter.

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