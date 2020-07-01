iPhone SE 2 Plus получит обновленный дизайн

Еще одна утечка.

Находящийся в разработке смартфон iPhone SE 2 Plus продолжает постепенно раскрываться инсайдерами. Согласно последним данным, новинка получит обновленный дизайн по сравнению с iPhone SE 2-го поколения в стиле актуальных смартфонов Apple.

iPhone SE 2 Plus будет оснащен ЖК-дисплеем с диагональю от 5,5 дюйма и узкими рамками по периметру. В отличие от iPhone SE 2-го поколения, в новом iPhone SE 2 Plus будут значительным образом уменьшены верхняя и нижняя рамки. За счет этого смартфон будет располагать увеличенным экраном при компактных габаритах.

В очередной раз инсайдеры указали на то, что у iPhone SE 2 Plus не будет системы фронтальных камер TrueDepth и, как следствие, поддержки функции Face ID. За защиту смартфона будет отвечать сканер отпечатков пальцев. Он будет расположен на боковой грани корпуса смартфона.

Ожидается, что Apple выпустит новый iPhone SE 2 Plus в первой половине 2021 года. Впервые об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, по словам которого диагональ экрана смартфона может достигнуть 6,1 дюйма по аналогии с iPhone XR и iPhone 11.

Источник: MD.

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