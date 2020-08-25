iPhone SE 2 подешевеет после запуска iPhone 12

Правда, не очень сильно.

Apple намерена снизить стоимость iPhone SE 2-го поколения после выпуска смартфонов из линейки iPhone 12 этой осенью. Согласно данным инсайдера Apple Lab, цена нового iPhone SE будет уменьшена на $50 и составит $349.

По словам инсайдера, Apple снизит цены на iPhone SE и iPhone 11, убрав все другие актуальные модели iPhone из продажи. Компания перестанет продавать в том числе iPhone 11 и iPhone 11 Pro, по аналогии с тем, как в прошлом году Apple завершила продажи iPhone XS/XS Max после запуска новых моделей.

Официальная цена iPhone SE 2-го поколения еще не изменялась после выхода смартфона весной. При этом, у авторизованных ритейлеров Apple были скидочные предложения на модель.

Ранее стало известно, что Apple разрабатывает три новых менее дорогих модели iPhone. Выход первого из них должен состояться весной 2021 года. Среди готовящихся моделей значится 6,1-дюймовый iPhone со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Источник: Twitter.

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