iPhone SE 2 просел в цене

Долгожданное снижение.

Цена iPhone SE 2-го поколения впервые снизилась ниже 33 тысяч рублей. Согласно данным сервиса «Яндекс.Маркет», некоторые российские ритейлеры сделали скидки на смартфон во второй половине августа.

Стоимость iPhone SE 2-го поколения с 64 ГБ памяти просела до 32-33 тысяч рублей в неофициальной рознице. У авторизованных ритейлеров Apple в России цена смартфона также снизилась — до 37-38 тысяч рублей в зависимости от магазина.

Снижение цены iPhone SE 2-го поколения стало вторым после выхода смартфона весной. При этом, в официальной рознице аппарат подешевел впервые.

Ожидается, что следующая волна скидок на iPhone SE образца 2020 года произойдет осенью. Снижение цены смартфона должно случиться после запуска новых моделей iPhone. Отметим, что старт продаж iPhone 12 запланирован на октябрь, о чем ранее официально сообщили в Apple.

Источник: Bloha.ru.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: