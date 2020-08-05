iPhone SE 2 впервые упал в цене в России

Не сильно, но это первая скидка.

4,7-дюймовый iPhone SE 2-го поколения впервые подешевел в официальной российской рознице. Цена смартфона снизилась на 2-3 тысячи рублей в зависимости от ритейлера.

Скидки на iPhone SE 2-го поколения появились в нескольких крупных сетях электроники. Цена нового iPhone SE с 64 ГБ памяти опустилась до 37 890 рублей. Для сравнения, официальная цена смартфона составляет 39 990 рублей.

Произошедшее уменьшение цены стало первым в официальной рознице. До этого смартфон стал дешевле в магазинах, которые торгуют «серыми» устройствами.

Согласно прогнозам российских экспертов, следующее падение цены iPhone SE 2-го поколения состоится осенью. Ожидать скидок следует после выхода смартфонов из линейки iPhone 12.

Напомним, что ранее стало известно о планах Apple по выпуску новых моделей iPhone в октябре.

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