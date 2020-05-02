iPhone SE (2020) быстрее iPhone 8. Но разница не впечатляет

Многие удивятся.

iPhone SE 2-го поколения сильнее всего хвалят за высокую производительность, которую обеспечивает мощнейший процессор A13 Bionic. Даже глава Apple Тим Кук похвастался скоростью работы нового iPhone SE, назвав смартфон «быстрее самых быстрых Android-смартфонов».

Насколько в реальности велика разница в скорости работы между iPhone SE 2-го поколения и его предшественником iPhone 8? «Живое» сравнение скорости работы смартфонов дало ответ на этот вопрос.

iPhone SE (2020) против iPhone 8: сравнение скорости работы

Сравнение скорости работы смартфонов провел популярный YouTube-блогер Ник Акерман. Он оценил «живую» производительность iPhone SE 2-го поколения и iPhone 8 при выполнении различных повседневных задач.

Тестирование показало, что iPhone 8 с чипом A11 Bionic не так уж и сильно уступает iPhone SE 2-го поколения с флагманским процессором A13 Bionic. Оба смартфона запустили большинство приложений с одинаковой скоростью, практически моментально. Лишь в некоторых случаях новый iPhone SE опережал оппонента, но разница в открытии приложений оказывалась несущественной.

iPhone SE быстрее справился с загрузкой в играх, опередив iPhone 8 на несколько секунд. При этом, экспорт видео оба смартфона завершили одновременно.

Что касается бенчмарков, то в них новый iPhone SE по-настоящему разгромил iPhone 8, несмотря на не самую высокую разницу в «живой» производительности. В Geekbench 5 новый iPhone SE набрал 1326 баллов в однопоточном и 2653 очков в многопоточном режимах. Показатели iPhone 8 куда скромнее — 919 и 2100 баллов соответственно. В AnTuTu разница еще больше — 379 768 баллов против 166 545 в пользу iPhone SE 2-го поколения.

Однако как показало сравнение, бенчмарки не отражают ситуации по реальной скорости работы устройств.

Источник: YouTube.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)