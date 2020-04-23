iPhone SE (2020) или iPhone 11 Pro: кто быстрее

Сравнили.

Новый 4,7-дюймовый iPhone SE 2-го поколения — совершенно точно один из самых быстрых смартфонов в мире. Но такой ли он быстрый, как, например, iPhone 11 Pro с аналогичным процессором A13 Bionic или же в производительности между смартфонами есть разница? Давайте посмотрим на результаты тестирований, которые дадут ответ на этот вопрос.

Согласно тестам iPhone SE 2-го поколения и iPhone 11 Pro в бенчмарке Geekbench 5, скорость работы смартфонов все-таки различается. В однопоточном режиме обе модели получили практически одинаковый результат: iPhone SE (2020) — 1330 баллов, iPhone 11 Pro — 1328 очков.

А вот в многопоточном режиме впереди оказался iPhone 11 Pro, причем с заметным перевесом. Смартфон набрал 3414 очков, в то время как новый iPhone SE — 3125 баллов. Разница солидная.

Может так произошло из-за того, что бенчмарк Geekbench еще не адаптирован под новый iPhone SE? Тест в другом популярном бенчмарке AnTuTu подтвердил превосходство iPhone 11 Pro в чистой производительности. iPhone SE 2-го поколения набрал по итогам теста 492 166 очков, тогда как iPhone 11 Pro — 521 010 баллов.

Превосходство iPhone 11 Pro над iPhone SE 2-го поколения указывает на то, что Apple, вероятно, искусственно уменьшила максимальную производительность процессора A13 Bionic в новом смартфоне. По какой именно причине — неизвестно. Возможно, смартфону с 4,7-дюймовым дисплеем вовсе не нужна максимальная производительность, выдаваемая чипом A13. Также не исключено, что ограничение было сделано для увеличения времени автономной работы iPhone SE 2-го поколения.

В любом случае, несмотря на проигрыш, iPhone SE 2-го поколения — один из самых быстрых смартфонов в мире. Более того, те же тесты в бенчмарках наглядно показали, что новый iPhone SE, являясь самым дешевым смартфоном Apple, опережает по скорости работы самый мощный и дорогой Android-смартфон.

Источник: Geekbench, AnTuTu.

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