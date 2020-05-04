iPhone SE (2020) или iPhone XS? Кто быстрее

Наглядное сравнение.

Новый iPhone SE 2-го поколения оснащен процессором A13 Bionic — самым мощным мобильным чипом. Насколько благодаря этому смартфон быстрее по сравнению с iPhone XS, чья цена в России, наконец, упала на прошлой неделе? Сравнение реальной скорости работы смартфонов дало ответ на этот вопрос.

Сравнение производительности iPhone SE 2-го поколения и iPhone XS провел YouTube-блогер Simple Alpaca. Он оценил, как быстро смартфоны запускают различные популярные приложения и игры.

Тестирование показало, что новый iPhone SE незначительно, но быстрее по сравнению с iPhone XS, в котором установлен процессор A12 Bionic. iPhone SE справился с запуском большинства приложений быстрее. Правда, почти всегда разница составляла доли секунды — большого разрыва в скорости запуска приложений между смартфонами нет.

Таким образом, тестирование наглядно показало, что новый iPhone SE действительно быстрее, чем iPhone XS. Тем не менее, iPhone XS не выглядит на фоне новинки Apple медленным. Производительность обеих моделей впечатляет.

Источник: YouTube.

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