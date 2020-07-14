iPhone SE 2020 массово раскупили

Ничего удивительного.

iPhone SE 2-го поколения стал одним из самых популярных смартфонов конца весны и первой половины лета. Согласно обнародованным тайваньскими СМИ данным, в минувшем квартале Apple реализовала более 10 миллионов iPhone SE 2-го поколения.

Популярность iPhone SE 2-го поколения объясняется тем, что на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире потребители предпочли покупку недорогих смартфонов. В связи с этим самый дешевый iPhone из актуальной линейки смартфонов Apple ожидаемо оказался самым покупаемым.

Наибольший спрос на новый iPhone SE 2-го поколения был у бывших владельцев оригинального 4-дюймового iPhone SE, а также у пользователей iPhone 6 и iPhone 6s. Самой часто покупаемой моделью iPhone SE 2-го поколения стала базовая версия с 64 ГБ встроенной памяти.

Ранее стало известно, что Apple может разрабатывать еще один среднебюджетный смартфон. По информации инсайдеров, цена новой модели iPhone не будет превышать $300. В таком случае новый iPhone окажется самым дешевым в истории.

Источник: MD.

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