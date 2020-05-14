iPhone SE (2020) «откусил» от продаж iPhone XR
Спрос на популярную модель снизился.
Выход iPhone SE 2-го поколения существенно снизил спрос на iPhone XR. Согласно данным компании Wave7 Research, продажи iPhone XR упали на рекордные 30% после выхода нового iPhone SE.
Специалисты уверены, что снижение продаж iPhone XR вызвано выходом iPhone SE 2-го поколения. Увеличенная скорость работы и более компактные размеры iPhone SE 2-го поколения считаются основными преимуществами модели перед iPhone XR. Кроме этого, iPhone SE (2020) дешевле, чем iPhone XR. В России разница в цене между смартфонами составляет 10 тысяч рублей.
Новый смартфон Apple превосходит iPhone XR по производительности. Новинка оснащена флагманским процессором A13 Bionic, таким же как у iPhone 11 и iPhone 11 Pro. За производительность iPhone XR отвечает более старый чип A12 Bionic.
Детальное сравнение iPhone XR и iPhone SE (2020)
iPhone SE 2-го поколения поступил в продажу в России в конце апреля. Цена смартфона не отличается в зависимости от ритейлера в официальной рознице, но на новинку уже есть выгодные акции.
Источник: PCMag.
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