iPhone SE 2020 подешевел до 33 470 рублей — стоит поспешить
Классный смартфон максимально дешево.
iPhone SE второго поколения стоит сейчас максимально дешево. Его можно купить за 33 470 рублей. При том, что официальный ценник от Apple составляет 39 990 рублей. Экономия более 6000 рублей. Это замечательный современный айфон, о котором мы подробно писали.
У iPhone SE 2020 внутри находится могучий A13 Bionic. Такой же, как у iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Работать такой смартфон будет быстро еще лет пять.
Гаджет получил удобный компактный корпус, как у iPhone 6, 7 и 8. 4,7-дюймовый форм-фактор многим кажется идеальным. Разубеждать не станем. Идеально лежит в руке, не занимает много места в кармане, смотреть фильмы и играть комфортно.
Ну и, конечно, тут есть Touch ID, а современные айфоны без кнопки Home дактилоскопического сканера, к сожалению, лишены.
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