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iPhone SE (2020) раскритиковали за необязательную сложность в ремонте

28 Апр, 2020

iPhone SE (2020) раскритиковали за необязательную сложность в ремонте

Слишком много разных винтиков.

Специалисты компании iFixit назвали новый iPhone SE 2-го поколения проблематичным в ремонте. Одной из причин этому послужило наличие в смартфоне четырех разных типов винтов, использование которых не является необходимым.

iPhone SE (2020) раскритиковали за необязательную сложность в ремонте

В iFixit заявили, что использование четырех типов винтов в новом iPhone SE делает ремонт смартфона излишне сложным. При этом, в компании считают, что их применение нецелесообразно с точки зрения конструкции. Другими словами, Apple могла спокойно использовать меньшее число типов винтов.

Кроме этого, специалисты iFixit снизили оценку ремонтопригодности iPhone SE 2-го поколения за обилие клея, необходимого для обеспечения водозащищенности. Также эксперты выразили беспокойство в отношении стеклянной задней крышки смартфона, которая при поломке подлежит только полной замене.

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Все эти факторы привели к тому, что iFixit поставила новому iPhone SE оценку 6 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности.

Источник: iFixit.

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