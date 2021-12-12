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iPhone SE 2020 сильно подешевел в России — стоит дешевле 30 000 рублей

12 Дек, 2021

iPhone SE 2020 сильно подешевел в России — стоит дешевле 30 000 рублей

Пишет Lenta.

Авторитетный ресурс Lenta.ru пишет, что Айфон SE 2020-го года выпуска стремительно дешевеет на территории России. Сейчас смартфон подешевел примерно на 25%. За версию с накопителем емкостью 64 ГБ просят в среднем менее 30 000 рублей.

При том, что на старте за такой девайс приходилось выкладывать 40 000. К слову, на официальном сайте Apple ценник не изменился. Там он тот же самый.

Нужен ли такой смартфон вам? Все зависит от требований. К плюсам iPhone SE 2020 мы бы отнесли классический дизайн, компактный корпус, невысокий ценник, мощную начинку. Но есть и минусы: никакая автономность и слабая камера.

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