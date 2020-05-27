iPhone SE (2020) стал хитом сразу после выхода
Продажи впечатляют.
К концу мая Apple продала более шести миллионов iPhone SE 2-го поколения. Согласно данным исследовательской фирмы Cowen, почти каждый пятый проданный смартфон Apple в период с апреля по конец мая был новым iPhone SE (2020).
В компании считают, что к концу года Apple продаст около 25 миллионов iPhone SE 2-го поколения. Наибольший спрос на смартфон должен произойти в заключительном квартале года перед праздничным зимним периодом.
В Apple рассчитывают на самые высокие продажи в праздничный период, выяснили эксперты. Компания планирует нарастить производство iPhone SE 2-го поколения к концу года, выпустив новую партию из восьми миллионов смартфонов.
iPhone SE 2-го поколения поступил в продажу в конце апреля. Смартфон получил дизайн в стиле iPhone 8 и современные характеристики, включая флагманский процессор A13 Bionic, как у iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Источник: PA.
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