iPhone SE (2020) уже прилично подешевел
Не пришлось ждать и полгода.
Вышедший в конце апреля iPhone SE 2-го поколения уже упал в цене в России. К началу июня реселлеры техники Apple сделали скидки на смартфон, опустив его цену на 5-6 тысяч рублей.
iPhone SE 2-го поколения подешевел в неофициальной рознице. Согласно данным сервиса «Яндекс.Маркет», ведущие реселлеры смартфонов Apple продают новый iPhone SE с 64 ГБ памяти по цене 33-34 тысячи рублей. Для сравнения, официальная цена смартфона составляет 39 990 рублей.
Что касается официальной розницы, то в ней новый iPhone SE пока продается по первоначально установленной цене. По прогнозам, первые скидки на iPhone SE 2-го поколения у авторизованных ритейлеров произойдут осенью и зимой 2020 года. Первые ощутимые скидки на модель следует ожидать после выхода смартфонов из линейки iPhone 12.
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