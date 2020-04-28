iPhone SE (2020) в кредит. Банки напомнили россиянам об «одобренных» займах

И это сработает.

iPhone SE 2-го поколения стал ожидаемо доступным смартфоном по официально заявленной Apple цене в долларах, но весьма дорогим в рублях. Тем не менее, популярности смартфону не занимать. Люди активно спрашивают про новинку, явно интересуясь новым самым дешевым смартфоном Apple. На интерес россиян к новому iPhone SE обратили внимание и банки, которые вовремя «напомнили» о доступных кредитных предложениях.

Сразу несколько российских банков напомнили россиянам о доступности для них предварительно одобренных кредитов. В оповещающих SMS и электронных письмах банки подчеркивали, что кредитные деньги можно было бы потратить на обновление смартфона.

Подобные рассылки банки делают круглый год. Тем не менее, последняя большая волна рассылок явно связана с выходом iPhone SE 2-го поколения. Согласно статистике запросов пользователей в поисковых системах Google и «Яндекс», новый iPhone SE интересует россиян так же сильно, как и флагманские iPhone.

Потребителей привлекает цена iPhone SE 2-го поколения, относительно низкая по сравнению с выходившими в последние годы смартфонами Apple. Кроме этого, как выяснилось на практике, новый iPhone SE имеет несколько неожиданно приятных нововведений. Смартфон работает заметно дольше без подзарядки по сравнению с iPhone 8 и имеет улучшенные фотографические возможности.

На фоне всплеска интереса россиян к новому iPhone банки и решили оповестить потенциальных покупателей о возможности получения кредита. О подобных рассылках сообщили клиенты различных банков в социальных сетях и на тематических порталах. Одна такая SMS с предложением получения кредита на смартфон, правда на сумму почти 500 тысяч рублей, пришла и в нашу редакцию на следующий день после старта продаж iPhone SE 2-го поколения.

Интересно, что такие простые ходы со стороны банков работают. Согласно статистике за 2019 год, 25% смартфонов в России было куплено в кредит. Люди стали отдавать предпочтение более дорогим смартфонам, зачастую покупая их в кредит за неимением возможности полной оплаты устройства. По словам российских экспертов в области телекоммуникаций, это связано с желанием россиян реже менять смартфон на новый.

А как вы относитесь к покупке смартфонов в кредит?

Источник: Bloha.ru.

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