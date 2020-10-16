iPhone SE (2020) за 33 000 рублей — теперь это реально

Компактный айфон подешевел.

Судя по данным «Яндекс.Маркет», стоимость iPhone SE второго поколения снизилась до психологической отметки 33 тысячи рублей.

Речь идет о цене у «серых» дилеров. У официальных ритейлеров девайс стоит дороже — по-прежнему 39 990 рублей.

Стоит ли брать SE (2020) за 33 000? Безусловно. За эти деньги это великолепный новый айфон. У него мощная начинка на базе чипсета A13 Bionic (как у более дорогих iPhone 11), замечательная одинарная камера и компактный 4,7-дюймовый форм-фактор.

К плюсам этой модели мы также относим наличие дактилоскопического датчика Touch ID, модуля NFC для бесконтактных платежей и поддержку функции беспроводной зарядки.

Другой компактный айфон куда дороже — за iPhone 12 Mini просят аж 69 990 рублей.

К слову, ранее мы уже сравнили SE (2020) с миниатюрным айфоном 12.

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