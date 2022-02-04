iPhone SE 2022 будет лишен поддержки MagSafe, а iPad Air 5 получит A15 Bionic

Любопытные инсайды к вечеру пятницы.

Японский сайт MacOtakara, специализирующийся на технике Apple, раскрывает новые подробности о будущем бюджетном айфоне с поддержкой сетей 5G и планшете iPad Air 5.

К сожалению, несмотря на стеклянную заднюю панель и поддержку зарядки беспроводным способом, Айфон SE 3-го поколения с аксессуарами MagSafe работать не сможет. Так что о скоростной беспроводной зарядке следует забыть. Остается только старая-добрая Qi… Причина простая: добавление поддержки MagSafe привело бы к удорожанию устройства. А это неприемлемо.

Что касается iPad Air 5, то аппаратной основой планшета станет однокристальная система A15 Bionic, та же, что находится внутри Айфонов 13-й серии. Ее же, напомним, поставят и в iPhone SE 3.

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