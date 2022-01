iPhone SE 2022 будет выглядеть точь-в-точь, как iPhone SE 2020 — начинка будет другой

Неожиданно.

По словам инсайдера под ником Dylan, iPhone SE 2022 не получит двойную камеру или корпус в духе iPhone XR/iPhone 11. Внешне новинка будет точной копией iPhone SE 2020. А значит устройство будет крайне сложно отличить от iPhone 6, 7, 8.

В чем разница?

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022