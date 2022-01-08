iPhone SE 2022 будет выглядеть точь-в-точь, как iPhone SE 2020 — начинка будет другой

Неожиданно.

По словам инсайдера под ником Dylan, iPhone SE 2022 не получит двойную камеру или корпус в духе iPhone XR/iPhone 11. Внешне новинка будет точной копией iPhone SE 2020. А значит устройство будет крайне сложно отличить от iPhone 6, 7, 8.

В чем разница?

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Исключительно в начинке. iPhone SE 2022 сможет похвастаться наличием чипа A15 Bionic, поддержкой 5G и улучшенным софтом. Будет ли он снимать лучше? Очевидно, что да. Но не за счет железа камеры или датчиков, а за счет все того же ПО.

Что касается по-настоящему нового iPhone SE с корпусом в духе iPhone XR/iPhone 11, то такая модель будет представлена в 2024-м году.

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