iPhone SE 2022 года (3 поколение) — всё, что о нём известно

Долгожданный Айфон SE 3.

iPhone SE 3, iPhone SE 2022 или iPhone SE 5G, название значения не имеет. Известно, что совсем скоро Apple представит самый недорогой новый айфон. Очевидно, что случится это уже 8 марта.

Что о нем знаем?

Дизайн — такой же, как у iPhone SE 2022

А еще, как у Айфон 6, 7 и 8. Как будем отличать? Вероятно, цветовая палитра будет иной. Ждем ярких расцветок. Например, оранжевую и ярко-зеленую (как у iPhone 5C).

Экран будет точно IPS и точно на 4,7 дюйма. Сканер отпечатков пальцев в кнопке Home опять же.

Железо от Айфон 13

Да, внутри будет мощный чип A15 Bionic. iPhone SE 3 будет крайне быстр, по-флагмански! ОЗУ? Вряд ли больше 4 ГБ. Флеш-память? Не более 256 ГБ. Хотя есть крайне небольшой вариант модели с 512 ГБ.

Камера iPhone SE 2022 будет снимать лучше

За счет чего? За счет все того же A15 Bionic. Алгоритмы работы изменятся. А вот оптика и сенсор останутся прежними, такими же, как у iPhone SE 2020.

iPhone SE 3 сможет работать в сетях 5G

Это факт, который, впрочем, нам, россиянам, вообще по боку. 5G то у нас пока еще нет.

Без поддержки MagSafe

Да, никакой магнитной зарядки. Только проводная и беспроводная Qi.

Цена

От 40 000 рублей? Не-а. Если берем во внимание турбулентность курса рубля, то все 45 000 рублей, если не 50 000.

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