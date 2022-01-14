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iPhone SE 2022 может получить новый корпус и 5,69-дюймовый дисплей с Face ID

14 Янв, 2022

iPhone SE 2022 может получить новый корпус и 5,69-дюймовый дисплей с Face ID

Неожиданные рендеры.

Инсайдер под ником xleaks7 показал новые рендеры среднебюджетного iPhone SE 2022. По его словам, они основаны на CAD-чертежах самой Apple. Существует вероятность, что новенький SE не будет внешне копией iPhone SE 2020.

Более того, согласно изображениям ниже, новинка получит новый корпус. А IPS-экран будет 5,69-дюймовым. Впервые в истории Apple использует такой вот дисплей.

Также гаджет оснастят системой Face ID. Габариты: 13,84 на 6,73 на 0,73 см.

Верим? Хотим верить. Но, вероятность, что iPhone SE 2022 будет выглядеть именно так, не велика. Для купертиновцев произвести копию второго SE проще и дешевле… В условиях пандемии и недостатка комплектующих целесообразнее продать пользователям дешевый в производстве, но дорогой в ритейле аппарат.

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