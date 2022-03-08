iPhone SE 2022 представлен официально — Ceramic Shield, крутая камера и цена от $429

Дождались.

Компания Apple наконец-то официально представила смартфон iPhone SE третьего поколения. Есть сюрпризы? Не-а, нет. Ну, кроме цены и еще двух интересных моментов. Во-первых, стоит он чуть дороже, чем мы ожидали. Не $399, а $429. Во-вторых, корпус защищен стеклом Ceramic Shield. Вот этого точно никто не ждал.

А в-третьих? Тут лучше камера! Она научилась снимать более крутые портретные снимки. Также тут есть фотографические стили, как у всех айфон 13. И, конечно, поддерживается технология Deep Fusion, повышающая детализацию кадров.

В остальном же, без откровений. Это среднебюджетный айфон, который может работать в мобильных сетях пятого поколения 5G.

Что еще?

Чип A15 Bionic ( Айфон SE 2022 в 26 раз мощнее Айфон 8 ).

). Дизайн, как у Айфон SE 2020.

4,7-дюймовый IPS-дисплей.

Touch ID в кнопке Home.

Защита IP67.

Дата поступления в продажу? В мире с 18 марта. У нас? А кто его знает… Предзаказы в США и Европе открывают 11 марта.

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