iPhone SE 2022 представлен официально — Ceramic Shield, крутая камера и цена от $429
Дождались.
Компания Apple наконец-то официально представила смартфон iPhone SE третьего поколения. Есть сюрпризы? Не-а, нет. Ну, кроме цены и еще двух интересных моментов. Во-первых, стоит он чуть дороже, чем мы ожидали. Не $399, а $429. Во-вторых, корпус защищен стеклом Ceramic Shield. Вот этого точно никто не ждал.
А в-третьих? Тут лучше камера! Она научилась снимать более крутые портретные снимки. Также тут есть фотографические стили, как у всех айфон 13. И, конечно, поддерживается технология Deep Fusion, повышающая детализацию кадров.
В остальном же, без откровений. Это среднебюджетный айфон, который может работать в мобильных сетях пятого поколения 5G.
Что еще?
- Чип A15 Bionic (Айфон SE 2022 в 26 раз мощнее Айфон 8).
- Дизайн, как у Айфон SE 2020.
- 4,7-дюймовый IPS-дисплей.
- Touch ID в кнопке Home.
- Защита IP67.
Дата поступления в продажу? В мире с 18 марта. У нас? А кто его знает… Предзаказы в США и Европе открывают 11 марта.
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