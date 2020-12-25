iPhone SE 3 — 6,06-дюймовый дисплей, Touch ID и двойная камера

Идеальный недорогой айфон.

Азиатские инсайдеры пишут, что Apple действительно готовится к выпуску iPhone SE 3 (или iPhone SE 2021) в следующем году.

И, судя по прочитанному, нас ждет почти что идеальный бюджетный айфон.

Во-первых, у него будет большой дисплей. На этот раз 6,06-дюймовый. Во-вторых, никуда не денется дактилоскопический датчик в кнопке Touch ID. В эпоху масок — настоящее спасение. И, наконец, в-третьих, гаджет получит крутую двойную камеру (возможно, что с продвинутым ночным режимом).

Внешне iPhone SE 3 напомнит iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus. Стильно! А внутри будет находиться могучий A14 Bionic. Ну и цена — порядка 500 долларов. Очень ждем.

Источник: Sohu

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