iPhone SE 3 будем ждать долго, до 2024 года — в 2022 увидим только iPhone SE Plus

Известный инсайдер Росс Янг заявил, что в 2022 году купертиновцы решили не выпускать новое поколение iPhone SE. Но это не значит, что нового SE не будет вовсе. Будет! Только вместо iPhone SE 3 выпустят iPhone SE Plus.

Думаете, что речь идет об увеличенной версии iPhone SE (2020) по аналогии с iPhone 7 Plus/iPhone 8 Plus? Ошибаетесь. Господин Янг утверждает, что Plus на этот раз отношения к размерам не имеет. Это своего рода фейслифтинг уже знакомого второго SE. Нововведений немного — модем 5G, чип A15 Bionic и, возможно, чуть улучшенная камера. За счет энергоэффективности A15, вероятно, iPhone SE Plus окажется более долгоиграющим.

Почему iPhone SE 3 придется ждать так долго? По мнению инсайдера, причина — всем уже изрядно надоевший коронавирус и проблемы с поставками комплектующих. Каким будет новый SE? Большим, с экраном от 5,7 до 6,1 дюйма. Ждёте? Мы да.

