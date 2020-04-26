iPhone SE 3: когда ждать и каким будет смартфон

Это будет нескоро.

Не успела Apple выпустить долгожданный iPhone SE 2-го поколения, как люди стали спрашивать про iPhone SE 3. Запросы про следующий iPhone SE появляются буквально каждый день, поэтому мы решили прояснить ситуацию. Тем более, что вероятный план Apple по выпуску следующего iPhone SE на поверхности.

iPhone SE 3: дата выхода

Спрогнозировать дату выхода iPhone SE 3-го поколения на самом деле несложно. Достаточно посмотреть, когда и в каком виде выходили предыдущие iPhone SE.

Первый iPhone SE — улучшенная версия iPhone 5s. Смартфон вышел 21 марта 2016 года, через 2 года 6 месяцев после iPhone 5s.

после iPhone 5s. Второй iPhone SE — улучшенная версия iPhone 8. Он вышел 15 апреля 2020 года, через 2 года 7 месяцев после iPhone 8.

Между выходом iPhone SE и iPhone SE 2-го поколения прошло почти ровно четыре года.

Как можете заметить, Apple выпускает iPhone с пометкой Special Edition не просто когда ей вздумается. Компания следует четкому плану. И если она будет придерживаться ему и далее, то iPhone SE 3 выйдет весной 2024 года.

iPhone SE 3: каким будет

Какой точно будет модель — неизвестно. Учитывая тенденции Apple, смартфон окажется улучшенной версией модели, которая выйдет осенью 2021 года.

Впрочем, планы Apple всегда могут измениться. Например, компания может начать выпускать менее дорогие смартфоны чаще. На фоне падения мировой экономики такой шаг был бы вполне логичным.

Кроме этого, не нужно забывать об iPhone SE 2 Plus. Предсказанный самым авторитетным аналитиком по гаджетам Apple Мин-Чи Куо, 5,5- или 6,1-дюймовый смартфон со сканером Touch ID в боковой кнопке должен выйти в следующем году. Может Apple и вовсе назовет именно его iPhone SE 3-го поколения.

Источник: Bloha.ru.

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