iPhone SE 3 могут анонсировать в марте
Презентация пройдет в режиме онлайн.
По словам небезызвестного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, iPhone SE третьего поколения будет анонсирован совсем скоро. Уже в марте. Но большой живой презентации ждать не стоить. Устройство представят в рамках онлайн-анонса.
Ранее Росс Янг и Минг-Чи Куо, оба весьма авторитетные люди в своей области, заявляли, что новенький Айфон СЕ внешне окажется братом-близнецом iPhone SE 2020. А значит — и iPhone 6, 7 и 8.
Новинка получит все тот же знакомый форм-фактор с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем.
В чем будет разница с актуальным SE? В чипе A15 Bionic, 5G-связи, ну и ОЗУ станет побольше, а, возможно, и флеш-памяти.
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