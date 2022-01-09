iPhone SE 3 могут анонсировать в марте

Презентация пройдет в режиме онлайн.

По словам небезызвестного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, iPhone SE третьего поколения будет анонсирован совсем скоро. Уже в марте. Но большой живой презентации ждать не стоить. Устройство представят в рамках онлайн-анонса.

Ранее Росс Янг и Минг-Чи Куо, оба весьма авторитетные люди в своей области, заявляли, что новенький Айфон СЕ внешне окажется братом-близнецом iPhone SE 2020. А значит — и iPhone 6, 7 и 8.

Новинка получит все тот же знакомый форм-фактор с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем.

В чем будет разница с актуальным SE? В чипе A15 Bionic, 5G-связи, ну и ОЗУ станет побольше, а, возможно, и флеш-памяти.

Почитаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)