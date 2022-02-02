iPhone SE 3 может стоить всего $300 или 23 000 рублей

Не шутка!

Портал 91Mobiles пишет, что смартфон iPhone SE 3 уже привезли в Индии. Apple лишь ждет официальной презентации, чтобы начать продажи. И самое интересное это цена. Нет, он не будет стоит $400, как iPhone SE 2020 на старте. Речь идет о $300.

Если это действительно так, то айфон за 23 000 рублей, очевидно, станет настоящим суперхитом продаж.

Утверждается, что у Айфон SE 3 сразу три модельных номера: A2595, A2783, A2784.

Радоваться спешить не будем, так как $300 может быть всего лишь региональным ценником для новенького айфона. Но, учитывая, что в РФ люди не сильно богатые, смартфон могут продавать дешевле предшественника и у нас. До 30 000 рублей он точно станет суперхитом.

Кстати, в 91Mobiles также ожидают появления бюджетных версий iPad Air и iPad.

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