iPhone SE 3 на изумительный рендерах — очевидно, таким он и будет
Смотрим.
Портал LetsGoDigital вместе с художником Concept Creator опубликовали весьма реалистичные рендеры iPhone SE следующего поколения. Речь идет о смартфоне, который будет представлен весной и, вероятно, окажется внешне копией iPhone SE 2020.
Девайс также демонстрируется на видео.
Как мы уже знаем, благодаря инсайдерам, среднебюджетник Apple получит такой же дизайн, как у Айфон SE 2020, Айфон 6, Айфон 7 и Айфон 8. У него будет 4,7-дюймовый IPS-дисплей.
Разница в железе (A15 Bionic) и поддержке 5G.
Что почитать еще?
- Макет iPhone SE 3 создали на 3D-принтере — почти такой же, как и iPhone SE 2020
- iPhone SE 5G выпустят в конце апреля или начале мая — производство уже стартовало
- Новый iPhone SE замечен в базе данных ЕЭК — ждем в России в ближайшее время
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.