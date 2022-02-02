iPhone SE 3 на изумительный рендерах — очевидно, таким он и будет

Смотрим.

Портал LetsGoDigital вместе с художником Concept Creator опубликовали весьма реалистичные рендеры iPhone SE следующего поколения. Речь идет о смартфоне, который будет представлен весной и, вероятно, окажется внешне копией iPhone SE 2020.

Девайс также демонстрируется на видео.



Как мы уже знаем, благодаря инсайдерам, среднебюджетник Apple получит такой же дизайн, как у Айфон SE 2020, Айфон 6, Айфон 7 и Айфон 8. У него будет 4,7-дюймовый IPS-дисплей.

Разница в железе (A15 Bionic) и поддержке 5G.

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