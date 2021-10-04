iPhone SE 3 на видео и качественных рендерах — идеальный бюджетный айфон

Смотрим.

На YouTube-канале ConceptsiPhone появилось видео с довольно интересным концептом iPhone SE 3. Устройство, по слухам, представят весной следующего года. Гаджет наверняка будет пользоваться высокой популярностью среди наших соотечественников.

По слухам, новое поколение самого недорогого iPhone получит корпус в стиле iPhone XR. Вероятно у гаджета будет большой 6,1-дюймовый IPS-дисплей и одинарная камера (рассчитывать на то, что Apple откажется от 12-мегапиксельного сенсора, не стоит).



Очевидно, что смартфон получит модуль Face ID и довольно емкий аккумулятор.

Стоимость в наших краях будет на уровне 40 тысяч рублей.

Подробнее о смартфон читаем тут (информация постоянно обновляется).

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: