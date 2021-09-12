iPhone SE 3 — новые стильные рендеры недорого айфона
Инсайдер постарался.
Инсайдер Маджин Бу показал новые качественные рендеры смартфона iPhone SE 3, который, по слухам, Apple представит весной 2022 гожа.
Смотрим ниже.
Red, Blue, Orange, Green, Yellow, Pink pic.twitter.com/Urzdif0Ec8
— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) September 8, 2021
Утверждается, что iPhone SE внешне напомнит iPhone XR, получит аналогичный IPS-экран, только меньшего размера. SE 3 станет первым SE без кнопки Home и с модулем Face ID. Touch ID, видимо, ждать не стоит.
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