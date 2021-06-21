iPhone SE 3 получит 4,7-дюймовый IPS-дисплей

Для фанатов классики.

Портал MyDrivers (китайский ресурс, который часто делится правдивыми инсайдами) сообщает, что iPhone SE 3 останется идеальным смартфоном для поклонников классических смартфонов. Он получит привычный 4,7-дюймовый форм-фактор от iPhone 6, 7 и 8. Будет использован IPS-дисплей с кнопкой Home и встроенным в нее дактилоскопическим сканером Touch ID.

Кроме того, камера останется одинарной. Как спереди, так и сзади. Наконец, iPhone SE 3 останется самым недорогим в модельном ряду iPhone.

Но, конечно, нас ждут определенные нововведения. Какие именно, не сообщается. Но можно предположить, что сканер отпечатков пальцев тут будет более быстрый, датчик тыльной камеры еще более совершенный, а IPS-экран с высокой частотой обновления и увеличенным разрешением. Ну и надеемся на более емкую батарею.

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