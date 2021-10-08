iPhone SE 3 получит A15 Bionic, но сохранит дизайн iPhone 6, 7, 8 и 4,7-дюймовый дисплей
Неожиданно.
Авторитетный японский портал Macotakara сообщает, что iPhone SE 3 будет выглядеть точь-в-точь, как iPhone SE 2. Он сохранит прежний форм-фактор и 4,7-дюймовый дисплей (такой же, как у iPhone 6, iPhone 7 и iPhone 8). Главным отличием новинки станет чипсет A15 Bionic и поддержка 5G.
Утверждается, что массовое производство нового поколения iPhone SE стартует в декабре, а продажи начнутся следующей весной.
Если все действительно так, то iPhone SE 3 не получит большую батарею, новую камеру и большой экран. В общем, все то, что мы хотели в нем увидеть.
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