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iPhone SE 3 получит A15 Bionic, но сохранит дизайн iPhone 6, 7, 8 и 4,7-дюймовый дисплей

8 Окт, 2021

iPhone SE 3 получит A15 Bionic, но сохранит дизайн iPhone 6, 7, 8 и 4,7-дюймовый дисплей

Неожиданно.

Авторитетный японский портал Macotakara сообщает, что iPhone SE 3 будет выглядеть точь-в-точь, как iPhone SE 2. Он сохранит прежний форм-фактор и 4,7-дюймовый дисплей (такой же, как у iPhone 6, iPhone 7 и iPhone 8). Главным отличием новинки станет чипсет A15 Bionic и поддержка 5G.

iPhone 8 и SE 2

Утверждается, что массовое производство нового поколения iPhone SE стартует в декабре, а продажи начнутся следующей весной.

Если все действительно так, то iPhone SE 3 не получит большую батарею, новую камеру и большой экран. В общем, все то, что мы хотели в нем увидеть.

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