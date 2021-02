iPhone SE 3 придется ждать аж до 2022 года — он напомнит iPhone 11

Гаджет задержится.

Типстер Росс Янг (Ross Young), сославшись на собственные проверенные источники, утверждает, что ждать недорогой iPhone SE 3 в этом году не стоит. По его словам, устройство поступит в продажу только ближе к середине 2022 года.

Кроме того, утверждается, что новинка будет базироваться на чипсете A14 Bionic (как у семейства Айфон 12) и получит дизайн, напоминающий iPhone 11.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020