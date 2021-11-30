iPhone SE 3 выпустят в первом квартале 2022 года

Скоро!

Портал Wccftech, сославшись на источники из TrendForce, пишет, что iPhone SE 3 будет выпущен в 1-ом квартале следующего года. Очевидно, что это произойдет не зимой, а весной. Ставим на конец марта.

Каким будет девайс? Мы вам уже подробно рассказывали.

Напомним о главном:

Айфон SE 3 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения 5G;

Гаджет получит тот же 4,7-дюймовый форм-фактор, что и у iPhone SE (2020);

Аппаратной основой новинки станет чипсет A15 Bionic. Тот же, что стоит в серии iPhone 13;

Touch ID разместят традиционно в кнопке Home.

Предполагается, что iPhone SE 3 разойдется тиражом в 25 или 30 млн экземпляров в 2022 году.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: