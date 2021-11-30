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iPhone SE 3 выпустят в первом квартале 2022 года

30 Ноя, 2021

iPhone SE 3 выпустят в первом квартале 2022 года

Скоро!

Портал Wccftech, сославшись на источники из TrendForce, пишет, что iPhone SE 3 будет выпущен в 1-ом квартале следующего года. Очевидно, что это произойдет не зимой, а весной. Ставим на конец марта.

Каким будет девайс? Мы вам уже подробно рассказывали.

Напомним о главном:

  • Айфон SE 3 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения 5G;
  • Гаджет получит тот же 4,7-дюймовый форм-фактор, что и у iPhone SE (2020);
  • Аппаратной основой новинки станет чипсет A15 Bionic. Тот же, что стоит в серии iPhone 13;
  • Touch ID разместят традиционно в кнопке Home.

Предполагается, что iPhone SE 3 разойдется тиражом в 25 или 30 млн экземпляров в 2022 году.

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