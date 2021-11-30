iPhone SE 3 выпустят в первом квартале 2022 года
Скоро!
Портал Wccftech, сославшись на источники из TrendForce, пишет, что iPhone SE 3 будет выпущен в 1-ом квартале следующего года. Очевидно, что это произойдет не зимой, а весной. Ставим на конец марта.
Каким будет девайс? Мы вам уже подробно рассказывали.
Напомним о главном:
- Айфон SE 3 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения 5G;
- Гаджет получит тот же 4,7-дюймовый форм-фактор, что и у iPhone SE (2020);
- Аппаратной основой новинки станет чипсет A15 Bionic. Тот же, что стоит в серии iPhone 13;
- Touch ID разместят традиционно в кнопке Home.
Предполагается, что iPhone SE 3 разойдется тиражом в 25 или 30 млн экземпляров в 2022 году.
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