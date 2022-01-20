iPhone SE 5G выпустят в конце апреля или начале мая — производство уже стартовало
Ждем.
Инсайдер Росс Янг заявил, что производство iPhone SE третьего поколения уже стартовало. Смартфон будет официально представлен либо в конце апреля, либо в начале мая. По всей видимости, называться новинка будет iPhone SE 5G.
Какие отличия от iPhone SE 2020? Другая SoC, современная A15 Bionic от iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. И, конечно, возможность работы в 5G.
Ну и снимать, очевидно, новая SE’шка будет чуточку лучше.
В остальном же: точь-в-точь, как iPhone SE второго поколения. Те же 4,7-дюйма, тот же IPS, та же кнопка Home с Touch ID. Цветов бы еще побольше, да поярче. Желтый, например?
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